شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يدرس بيراميدز من بوابة فيوتشر استعدادا لمواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لبيراميدز، وأهمها اللقاء الأخير أمام فيوتشر فى ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى انتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف وتأهله لربع نهائي البطولة.

ويستهدف جهاز المقاولون التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز قبل مواجهة الأربعاء المقبل، وعاد فريق المقاولون العرب لاستئناف تدريباته السبت الماضي، استعداداً لمواجهة بيراميدز الأربعاء المقبل، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها الفريق عقب التعادل مع سيراميكا سلبياً في الدوري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 33 بعد التعادل مع سيراميكا، ليحتل المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا وذلك من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم الجاري، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وغابت الانتصارات عن فريق المقاولون العرب في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين، وذلك منذ الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.