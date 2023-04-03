شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يعود للتشكيل الأساسى لغزل المحلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، على عودة التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى أمام الأهلى بسبب خبرة اللاعب القوية فى المباريات الكبيرة.

ويسعى عبدالباقى جمال لاستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الجولة الماضية بهدفين دون رد أحرزهم تشارليز وحازم مرسى.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والربع مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والهزيمة في مثلها والتعادل في 6 مباريات.