شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام المحلة بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على الدفع بالصاعد محمد أشرف فى الجبهة اليسرى للمارد الأحمر أمام غزل المحلة، لمنح الفرصة للتونسى على معلول لاعب الفريق للحصول على قسط من الراحة قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها الاثنين المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.