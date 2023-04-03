شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتراجع 10 مراكز فى التصنيف العالمى لمحترفات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت ميار شريف لاعبة التنس 10 مراكز فى تصنيف محترفات التنس، وجاءت في المركز الـ62 بعدما كانت فى المركز 52.

ومن المقرر أن تبدأ ميار شريف منافساتها في بطولة تشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية غدا أمام منافستها الإسبانية باولا باودسا التى تحتل المركز الـ 29 في التصنيف العالمى .

وكانت ميار شريف قد ودعت بطولة ميامي للتنس من الدور الأول بعد هزيمتها من الألمانية لاورا سيجموند المصنفة 114 عالميا بمجموعتين نظيفتين.