أصل الحكاية فى الرياضة (12).. شباب الفراعنة يبدعون ببرونزية العالم فى مونديال 2001

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية فى الرياضة".. هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

أصل الحكاية في الرياضة (12).. شباب الفراعنة يبدعون ببرونزية العالم في مونديال 2001

لا يوجد انجاز كروى على صعيد جميع المنتخبات الوطنية يضاهى إنجاز مونديال الشباب 2001، حيث تأهل الفراعنة لكأس العالم للشباب بعدما توجوا ببرونزية كأس الأمم الأفريقية 2001 التى أقيمت فى إثيوبيا.

ويظل إنجاز منتخب مصر مواليد 81 الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب فى الأرجنتين عام 2001 الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية، لاسيما أنها الميدالية الوحيدة فى سجلات الكرة المصرية على المستوى العالمى، كما أن الكرة المصرية عجزت بعدها عن تكرار هذا الإنجاز على مدى 20 عاما مضت.