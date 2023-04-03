شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من خطورة هداف الدورى فى مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رسالة تحذير لخط دفاع فريقه من خطورة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وهداف بطولة الدوري المصري ، حتى الآن، برصيد عشرة أهداف قبل مباراة الفريقين، وطالب كولر مدافعى المارد الأحمر بفرض رقابة لصيقة على اللاعب لمنعه من مواصلة هز الشباك فى المسابقة المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة، فى التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.