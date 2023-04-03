شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تستضيف الدورة المجمعة لحسم لقب دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استضافة صالة هيئة قناة السويس الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، حيث تنطلق يوم 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر الأهلى ترتيب دورى عمومى السيدات بـ45 نقطة، بعد إضافة النقاط الاعتبارية التى حصدها الفريق فى ظل حصول الناشئات مرتبط على لقب هذا الموسم.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى الحادية عشرة مساءً، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساءً على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.