شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تستضيف الدورة المجمعة لحسم لقب دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر الأهلى ترتيب دورى عمومى السيدات بـ45 نقطة، بعد إضافة النقاط الاعتبارية التى حصدها الفريق فى ظل حصول الناشئات مرتبط على لقب هذا الموسم.
فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.
وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.
واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.
وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.