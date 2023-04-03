شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يترقب تقرير أسباب اختناق الأطفال بحمام السباحة ويؤكد: سلامة اللاعبين الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الترسانة، برئاسة طارق سعيد، بياناً بشأن اختناق بعض اللاعبين فى حمام السباحة الأوليمبى أمس الأحد أثناء التدريب.

وقال بيان الترسانة عن الواقعة، "يتابع رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة النائب طارق سعيد حسانين وأعضاء المجلس ما حدث من حالات اختناق بين بعض اللاعبين بحمام السباحة الأوليمبى، واطمأن سياداته على جميع المصابين بمجرد إخطاره بالواقعة، ووجه بإخلاء حمام السباحة من كل اللاعبين لحين معرفة السبب، وسنوافيكم بنتائج التقرير الفني".

وأضاف البيان، "يؤكد النائب طارق سعيد أن سلامة اللاعبين والاطمئنان عليهم على رأس أولوياته، على أن يحدد لاحقا موعد إعادة تشغيل حمام السباحة الأوليمبى بعد التأكد من عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، حرصا على سلامة اللاعبين".