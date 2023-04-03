شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يحافظان على الصدارة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 53 على التوالى، كما حافظ مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال رغم غيابه عن المشاركة في البطولات.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.

وجاء تصنيف السيدات كالتالى..

واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمى، وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالى.. هانيا الحمامى فى المركز الثانى، نور الشربينى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الخامس، نور الطيب فى المركز السادس، أوليفيا فيتشر فى المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيرى فى المركز الثامن، روان العربى فى المركز التاسع، جورجينا كيندى فى المركز العاشر.