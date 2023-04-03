شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى طرابلس يتدرب فى العاشرة مساء الليلة استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق أهلى طرابلس الليبى تدريبه الختامي فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالبطولة العربية.ويعقد المؤتمر الصحفى للطلائع فى التاسعة مساءً، بحضور المدير الفني وقائد الفريق، فيما يعقد المؤتمر الصحفى لأهلى طرابلس فى التاسعة والنصف مساءً بقاعة المؤتمرات باستاد جهاز الرياضة.

ويتدرب الطلائع فى الثالثة والنصف عصر اليوم، فيما يتدرب أهلى طرابلس فى العاشرة مساءً، وهو نفس موعد المباراة، كما قرر مسئولو بطل ليبيا فتح أول 15 دقيقة من المران لوسائل الإعلام.

من جهته يضع عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، الرتوش الأخيرة اليوم الاثنين على خطة مواجهة أهلى طرابلس الليبى قبل المباراة التى ستجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل بملعب شهداء بنينا فى بنغازى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير الليلة ثم يعلن النحاس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة، وتبدو صفوف الطلائع مكتملة بعد عودة الثلاثى الدولى الفلسطيني محمود وادى والعربى بدر وهشام شحاته ثنائى المنتخب الاوليمبى.

ويشارك في المران جميع اللاعبين، ويستغل النحاس مران اليوم لوضع اللمسات النهائية علي خطة وتشكيل المباراة ، وتحديد دور كل لاعب في المباراة ، كما يطمئن النحاس خلال المران على جاهزية جميع اللاعبين لتحديد موقفهم من مباراة الأهلى الليبى .

كان النحاس قد عكف مع جهازه المعاون خلال اليومين الماضيين علي تجهيز جميع اللاعبين جيداً فنياً ، واهتم المدير الفنى خلال اليومين الماضيين بالشق البدنى.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية الثنائى العربى بدر ومحمد شحاته لاعبا الفريق والمنتخب الأوليمبى الذى تأهل لكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً على حساب المنتخب إلزامبى .

وعكف عماد النحاس مع جهازه المعاون خلال اليومين الماضيين على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى ، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بعد غد من أجل تحقيق نتيجه إيجابيه مريحه قبل مباراة العودة بليبيا .

زاختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .