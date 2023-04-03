شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإغلاق صفحة الفوز على الهلال السودانى، والتفكير فى كيفية حصد نقاط مباراة غزل المحلة، لمواصلة الهيمنة على صدارة جدول الدوري، ضمن خطة استعادة الدرع الغائب عن الخزائن الحمراء منذ موسمين، وحذر كولر لاعبيه من خطورة الانشغال بمباراة نهائي كأس مصر المقرر لها الاثنين المقبل مع بيراميدز، مشدداً على ضرورة التعامل مع كل مباراة طبقاً لتوقيتها منعاً لتشتت أذهانهم.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة، فى التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.