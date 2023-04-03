شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. نيجيريا شاهدة على تتويج الزمالك بأول ألقابه القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

أرض نيجيريا كانت شاهدة على تتويج الزمالك بأول ألقابه القاري فى عام 1984 بدورى أبطال أفريقيا

بطولة اليوم التى سنتحدث عنها للزمالك هى أول لقب قارى يتوج به الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بمسماها القديم بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

واستهل فريق الزمالك مشواره بفوز كبير على الصفاقسى التونسى بثلاثية نظيفة، وفى مباراة الإياب، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

وفى مباراة الدور الثانى كان من المفترض أن يواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكينى إلا أن الأخير انسحب بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل الزمالك للهدف الأول فى المباراة الأولى، ليتأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي.

تعادل الزمالك فى مباراة الذهاب بدور ربع النهائى مع نكانا الزامبى بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفارس الأبيض الفوز فى مباراة العودة بنتيجة كبيرة وهى 5/1.

والتقى الزمالك فى الدور قبل النهائى مع جيت تيزو الجزائرى الذى تم تغيير اسمه إلى شبيبة القبائل فيما بعد وخسر الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيحة ثقيلة هى 3/ 1، ويحقق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة العودة.

والتقى الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري، فى النهائى حقق الزمالك بثنائية نظيفة فى الذهاب أحرزهما جمال عبد الحميد، وفى العودة حقق الزمالك الفوز أيضا ولكن بهدف نظيف، وتصدى عادل المأمور حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء.