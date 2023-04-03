تفاصيل مشادة مالديني وسباليتي بعد فوز ميلان الكبير على نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ميلان فوزًا عريضًا غلى نابولي بنتيجة 4/0، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب "دييجو مارادونا"، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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وعقب نهاية المباراة نشبت مشادة قوية وحادة بين سباليتي، المدير الفني لنابولي، ونظيره باولو مالديني، المدبر الرياضي للبيج ميلان، في ممر الخروج.

مالديني وسباليتي يكشفان تفاصيل المشادة

قال مالديني لسباليتي، في ممر خروج اللاعبين: "لماذا أنت متوتر للغاية وأنت بطل الدوري؟ ماذا تريد؟"

بينما كشف مدرب نابولي تفاصيل مشادته مع مالديني بعد الخسارة الكبيرة من ميلان، حيث قال:"مالديني مر بجوارنا وهو يلوح بذراعيه كما لو كان يقول أنني أشكو طوال الوقت".

وتابع سباليتي تصريحاته:" لا أظن أنه حدث شيء، لقد ذهبت لحكم اللقاء لأسأله عن بطاقة لوبوتكا الصفراء وهو كان يشرح لي ذلك"

وأضاف:"بعد كل شيء، إنه باولو مالديني وأنا لم ألعب بمستواه، لكنني كنت لاعبا لكرة القدم لبضع سنوات أيضا".

الجدير بالذكر أن نابولي يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 71 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في الوصافة ب 55 نقطة، بينما يحل ميلان ثالث الترتيب ب 51 نقطة.

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