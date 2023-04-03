منتخب مصر للبادل يسافر الإمارات للمشاركة ببطولة ناس الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة منتخب مصر للبادل ، مساء اليوم ، إلى دولة الأمارات الشقيقة للمشاركة في بطولة ناس الدولية خلال الفترة من 4 وحتى 8 أبريل الجاري بمشاركة 8 أندية.

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ويترأس بعثة منتخب مصر، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل خلال منافسات البطولة الدولية بطموحات تحقيق مركز يليق بإسم المحروسة.

وجاءت مجموعات بطولة ناس الدولية كالتالي المجموعة الأولى

الامارت وقطر واليابان والسعودية

المجموعة التانية

مصر وايران والكويت والبحرين

ويبدأ منتخب مصر مشواره في

بطولة ناس الدولية غدا امام الكويت .

وأكد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل علي أهمية البطولة لكسب اللاعبين مزيد من الخبرات الدولية استعدادا للبطولات العالمية.

وأشار غتوري أن الاتحاد يسعى لثقل اللاعبين بمزيد من الخبرات الكبرى لتحقيق مراكز متقدمة في كافة البطولات الدولية.

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