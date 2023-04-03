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تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو المنتظر

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل وريال مدريد استعدادتهما لموقعة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي سيقام على ملعب "كامب نو" ليلة الأربعاء المقبل.

 

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ويسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف نظيف في قلعة الملكي "سنتياجو بيرنابيو".
فيما يرغب برشلونة في تكرار الفوز للوصول للنهائي، ومن ثم تحقيق اللقب.

 

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في الليجا

ألتقى البارسا والريال في في 186 مرة من قبل، حيث حقق الملكي الفوز في 77 مباراة، بينما فاز البارسا في 74، وانتهى 35 لقاء بالتعادل.

 

تاريخ المواجهات في دوري الأبطال

لم تشهد بطولة مواجهات كثيرة

بين قطبي الكرة الإسبانية، جيث تواجه الفريقين في 8 مواجهات، ليحقق ريال مدريد الفوز في ثلاثة، بينما فاز النادي الكتالوني في مواجهتين، وحسم التعادل ثلاثة مباريات.


مواجهات الريال والبارسا في كأس الملك

تواجه الفريقين في 36 مواجهة في بطولة كأس ملك إسبانيا قبل مواجهة الأربعاء، حيث فاز برشلونة في 16 مباراة، في المقابل حقق الريال 12 فوز، وانتهت 8 مباريات بالتعادل في الوقت الأصلي والإضافي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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