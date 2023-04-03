حمامات سباحة الأندية بوابة الجحيم للأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد حمامات السباحة في الأندية المصرية إهمال ملحوظ من قبل القائمين عليها، وهو ما ظهر بعد وقوع الكثير من الحوادث في الفترة الأخيرة، مما زرع حالة من التخوف لدي المواطنين، خاصة بعد تكرار حالات الإختناق والغرق، سواء بسبب الإهمال أو الرعونة في التعاقد مع رجال إنقاذ لتجنب حالات الغرق.

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كوارث داخل حمامات السباحة بالأندية تؤدي للموت

الإهمال هو مفتاح جميع الكوارث والأحداث المأساوية التي شهدتها حمامات السباحة في الفترة الأخيرة، وهناك عدة معايير يجب إتباعها ومراعتها بحمامات السباحة، وإلا ستكون بوابة للجحيم، خاصة بعد تكرار العديد من الحوادث التي قد تئدي أحيانًا لمفارقة الحياة.

وتعد أبرز أسباب كوارث حمامات السباحة يرجع إلي:

عدم وجود متخصيين في الإنقاذ بحمامات السباحة

عدم مراعاة نسبة الكلور المناسبة وهو مايؤدي للإختناق

نقص إجراءات الأمان والسلامة

غياب الإسعافات الأولية بجوار حمامات السباحة

إفتقاده لإشتراطات المعايير والسلامة المهنية

حمامات سباحة حدثت بها كوارث ضخمة

شهدت حمامات السباحة في الأندية المصرية العديد من الكوارث في الفترة الأخيرة، ويعد أبرزها واقعة إختناق 25 شخص في

ففي عام 2022، شهدت غرق 4 أطفال بمختلف المحافظات بحمامات السباحة، ففي مدينة نصر لقت طفلة عمرها 5 سنوات مصرعها إثر غرقها في حمام سباحة في نادٍ شهير في مدينة نصر.

كما تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة، في كازينو الواحة في منطقة عين حلوان، جنوب محافظة القاهرة.

وفي العياط تلقي مركز الشرطة إخطارا من مستشفى العياط باستقبال طفل "جثة هامدة"

ادعاء غرق، وتبين أن الطفل نزل إلى حمام السباحة في نادي العياط الرياضي.

وفي محافظة أسوان لقى طفل مصرعه غرقا فى مدرسة تعليم السباحة في أحد الملاهى المائية في مدينة أسوان الجديدة.

وفي عام 2018 شهدت حمامات السباحة كارثة كبيرة بعدما تعرض 25 لاعبًا ومدربًا للإختناق بسبب ترسيب غاز الكلور.

وتعتبر من أحدث وقائع حالات الإهمال في حمامات السباحة بالأندية المصرية، واقعة نادي السكة الحديد، والتي شهدها نادي الترسانة، داخل حمام السباحة الأولمبي.

وذلك بعد إختناق بعض اللاعبيين داخل حمام السباحة الأولمبي، نتيجة زيادة نسبة الكلور.

مواصفات التشغيل الصحى الجيد لحمامات السباحة

تطهير مياه حمام السباحة

التعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصح

ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين.

التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية.

مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي.

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