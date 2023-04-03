كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث ريال مدريد وبرشلونة عن الفوز في المباراة التي تجمعهما، إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم 2022/2023.

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ويرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال في تعويض خسارة لقاء الذهاب، حيث حقق البارسا الفوز على الملكي بهدف نظيف، في المباراة التي استضافها "سنتياجو بيرنابيو"، ملعب ريال مدريد، الشهر الماضي.

فيما يُمنى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة نفسه، لتكرار الفوز، ومن

ثم الصعود للمباراة النهائية.

موعد الكلاسيكو

تنطلق صافرة مباراة برشلونة وريال مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "كامب نو".

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة برشلونة وريال مدريد على شبكة قنوات "ssc" السعودية، والحاصلة على حقوق بث كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

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