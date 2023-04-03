أحمد ريان يقود تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا ثقيلًا على فريق الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا..عبد الرحمن مجدي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة .

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

تطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.15 مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل سيراميكا كليو باترا المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان

في الوسط: محمد توني- محمد متولي (كناريا ) - محمد عادل

في الهجوم: محمود عبد الحفيظ (زلاكة) - أحمد ياسر ريان- ميدو جابر.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.15 مساء بتوقيت الإمارات.

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا