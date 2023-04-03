كريم بنزيما يحطم رقم رونالدو بعد ثلاثيته في شباك بلد الوليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفرنسي كريم بنزيما رقمًا قياسيًا جديدًا في فوز فريقه ريال مدريد، مساء أمس الأحد، على نظيره بلد الوليد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد حقق الفوز بنتيجة 6 أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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بنزيما يتخطي رقم رونالدو في 7 دقائق:

تمكن كريم بنزيما من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في غضون 7 دقائق (29 و32 و36) من زمن الشوط الأول للمباراة، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرته مع "الميرنغي".

ويعد "هاتريك" بنزيمة، الذي سجله خلال (6:30) دقيقة، هو أسرع ثلاثية له، وحطم بذلك أيضًا رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل أسرع ثلاثية له بقميص ريال مدريد في غضون 8 دقائق فقط.

ونجح ريال مدريد في الخروج فائزًا برباعية نظيفة في الشوط الأول من مواجهة بلد الوليد، حيث أحرز البرازيلي رودريغو الهدف الأول في الدقيقة 22، بينما أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في

الدقيقة 29.

ولم يمر سوى ثلاث دقائق ليوقع بنزيما على الهدف الثالث للميرينجي والثاني له في الدقيقة 32، فيما سجل رابع الأهداف في الدقيقة 36.

كريم بنزيما يواصل التألق مع ريال مدريد:

رفع كريم بنزيما، صاحب الـ35 عامًا، رصيده إلى 14 هدفًا، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، مقلصًا الفارق إلى 3 أهداف فقط بينه وبين المتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما نجح في التتويج بالكرة الذهبية الموسم الماضي، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بعدد من البطولات المحلية والقارية، منها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والليجا وكأس العالم للأندية.

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