عبدالرحمن مجدي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين في المواجهة المرتقبة على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

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يطمح فريق الإسماعيلي إلى مواصلة صحوته الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجابية على سيراميكا كليوباترا بهدف تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا:

من المقرر ان يستقر حمزة الجمل على هذا التشكيل المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا:

محمد كوكو في حراسة المرمى

في خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي

في خط الوسط: وسيرجي أكا ومحمد حسن وكريم الديب وأحمد مدبولي

في خط الهجوم عبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

في الدوري المصري:

من المقرر ان تبدأ مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

مساء اليوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.15 مساءً بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

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تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق هشام معمر، حيث يكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.

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