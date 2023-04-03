موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب الإسماعيلي وسيراميكا قبل المباراة:

يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا:

محمد كوكو في حراسة المرمى.

في خط الدفاع : باهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي.

في خط الوسط : سيرجي أكا ومحمد حسن وكريم الديب وأحمد مدبولي.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

المصري:

من المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.15 مساءً بتوقيت الممكلة العربية السعودية، و11.15 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا:

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق هشام معمر حيث يكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.

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