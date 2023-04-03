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موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الممتاز.

 

 

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 ترتيب  الإسماعيلي وسيراميكا قبل المباراة:

 يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

 

 تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا:

 محمد كوكو في حراسة المرمى.

 في خط الدفاع : باهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي.

 في خط الوسط : سيرجي أكا ومحمد حسن وكريم الديب وأحمد مدبولي.

 في خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.

 

 موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

المصري:

 من المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا   مساء اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.15 مساءً بتوقيت الممكلة العربية ، و11.15 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

 القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا:

 تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق هشام معمر حيث يكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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