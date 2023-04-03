شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشكل لجنة لفحص إجراءات تعقيم حمام سباحة الترسانة بعد إصابة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الساعات الماضية، أزمة اختناق بعض اللاعبين داخل حمام السباحة الأوليمبي بنادى الترسانة، نتيجة زيادة نسبة الكولور، وتم على الفور متابعة حالات اللاعبين وعمل إسعافات أولية لهم وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية والجميع فى حالة جيدة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الفور، بإخلاء وغلق حمام السباحة وتشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة نسبة الكولور بحمام السباحة وإجراءات التعقيم التي تتبع داخل النادي ومراجعة كافة عقود الصيانة الخاصة بحمام السباحة.

كما وجه وزير الرياضة المعنيبن بالوزارة بمتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم وتذليل أي عقبات وتقديم كافة الاحتياجات.

وأعرب صبحي عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعاً لممارسة تمارينهم.