شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصرى من مباراة الزمالك يواصلون التدريبات بمعسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبون المستبعدون من قائمة النادي المصري لمواجهة نادي الزمالك، وهم مروان حمدي وإيزي إيميكا للإيقاف، ورجب عمران وشريف دابو، سعيد كمال سعيدو وعمرو المرسي ومهند صادق وحسام جريشة وعماد عبد المعبود لأسباب فنية، تدريباتهم اليومية بملعب الضواحي تحت إشراف سعيد إبراهيم.

بينما يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته، اليوم الاثنين، لمواجهة الزمالك فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى التاسعة والربع مساء غد الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان النادي المصري قد دخل معسكراً مغلقاً ببرح العرب، مساء السبت الماضي، وذلك بعدما خاض الفريق البورسعيدي فترة إعداد طويلة ببورسعيد تخللها عدة تجارب ودية.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض النادي المصري 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئي المصري، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة، ثم فاز على فريق الشباب بسداسية مقابل هدف، وبثنائية نظيفة.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.