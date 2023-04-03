شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة الشناوى أمام غزل المحلة بسبب نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشناوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.