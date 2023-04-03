شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط يودع معها البطولة، بينما تأهل كل من بيراميدز والجيش الملكي عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

ويبدأ فريق فيوتشر استعداداته بدون راحة للقاء المقبل بالدوري، والذي يجمعه بنظيره الاتحاد السكندري الخميس المقبل، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الأساسيون لتدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية، خاصة وأن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة في الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.