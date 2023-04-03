شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف على عقوبة هيثم العيونى فى المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالح التونسي هيثم العيوني لاعب الفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

ويستند المصري فى استئنافه إلى تغيب اللاعب لمدة 17 يوما عن تدريبات الفريق، وكشف أنيس بن ميم، محامي هيثم العيوني مدافع النادي المصري السابق، أن اللاعب حصل على حكم بتغريم المصرى 425 ألف دولار، وذلك بعدما فسخ العيوني تعاقده مع المصري من طرف واحد.

وقال بن ميم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن العيوني حصل على حكم من المحكمة الرياضية بتغريم المصرى 425 ألف دولار، وهي قيمة راتبه ومقدم التعاقد، وإذا لم يسدد النادى المصرى المبلغ قبل فترة الانتقالات المقبلة سيتم منعه من القيد.

وكان التونسي هيثم لعيوني، لاعب النادي المصري السابق، قد تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد بدعوى عدم الحصول على مستحقاته المالية.