تعرف على نجمك.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير بالأهلى فى السبعينيات

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القاهرة - سامية سيد - "تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

نجم اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو صفوت عبد الحليم نجم الأهلى والمنتخب السابق.

صفوت عبد الحليم بدأ رحلته من قطاع الناشئين بالأهلى فى الحادية عشرة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1968، قبل أن يتم السابعة عشرة، عندما أشركه الراحل محمد عبده الوحش أمام الجيش العراقى فى الثانى من أبريل 1968.

صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد فريق الأهلى حقبة السبعينيات ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا أمام الطيران فى افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى 6 مرات، وكأس مصر مرتين.

خاض عبد الحليم 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدف فى شباك عادل المأمور حارس الزمالك.

اعتزل نجم الأهلي المخضرم فى نهاية موسم 980/1981، وكان قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة فى لبنان فى النصف الأول من السبعينيات.

بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبى فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلى مع المدير الفنى شوقى عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.

ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا فى نهاية سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 67 عاما إثر حريق شب فى منزله.