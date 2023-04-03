شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار المدير الفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية التى شكلها المجلس، وعلي رأسها أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

واختارت اللجنة ثلاثة أسماء بجنسيات مختلفة لاختيار المجلس أحدهم وإتمام التعاقد معه، حيث تم تحديد البلجيكي يانيك فيريرا، والألماني هايكو هيرليتش، والإيطالي والتر ماتزاري، وبالفعل فتح مجلس الزمالك خط مفاوضات مع الثلاث مدربين لحسم التعاقد مع احدهم في الأيام القليلة المقبلة.

وعمل الإيطالي ماترازي فى تدريب عدة أندية، أبرزها ليفورتو وساميدوريا وإنتر ميلانو ووواتفورد وتورينو وكاليارى، وأخيرا تايلاند، وتعد تجربة قيادة نابولى الأبرز لأنه استطاع قيادته لمنصة التتويج بكاس إيطاليا 2011 بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن منصات البطولات .

اما الألماني هيرليتش فحصل على رخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية كان آخرها فى 23 ديسمبر 2018، وأعلن باير ليفركوزن التعاقد مع هيرليش، وتم تعيينه مدربًا جديدًا لنادي أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.

والبلجيكي يانيك فيريرا، ولد يانيك فيريرا المدرب البلجيكي في الرابع والعشرين من سبتمبر لعام 1980، وبدأ مسيرته في التدريبية كمحلل للأداء أولا، رفقة نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى فريق مواطنه جينت، وبعدها تولى منصب المدرب المساعد في جهاز المدرب البلجيكي المخضرم، ميشيل برودوم المدير الفني لفريق الشباب السعودي آنذاك، وذلك بجانب عمله أيضا كمحلل أداء.

وتولي يانيك تدريب العديد من الأندية حتي أكتوبر 2019 وقع على عقود تدريب الفتح السعودى وتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الأول، وفي الموسم الثاني بدأت بصمة فيريرا في الظهور مع الفتح الذي تحسن بشكل كبير وأصبح ينافس كبار الدوري السعودي للمحترفين.