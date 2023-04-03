شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف طاهر ومتولى من لقاء المحلة فى الدورى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
وقال أبو عبلة فى تصريحات عقب فوز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، "طاهر يشعر بآلام فى العضلات وسيتم إعادة تقييمه مرة أخرى في الأيام المقبلة ، موضحاً أن محمود متولي فى حالة جيدة وسيشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي".
وواصل : الفترة المقبلة ستشهد عملية مداورة بين اللاعبين لتفادي التعرض للإصابة في ظل ضغط المباريات، وأكد أن هناك نظاما غذائيا يتبعه اللاعبون فى شهر رمضان وكذلك نظام آخر للنوم وذلك لتفادى الإصابات".
ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.
ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.