شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف طاهر ومتولى من لقاء المحلة فى الدورى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد خلال الساعات المقبلة موقف بعض لاعبي الأهلي المُصابين من التواجد في قائمة الأهلي أمام غزل المحلة، وفى مقدمتهم الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود متولي، فالأول تم استبعاده من قائمة الهلال السوداني بعدما شعر بآلام فى العضلات، فيما يعاني الأخير من إصابة فى العضلة الخلفية منذ عدة أسابيع.

ومن المقرر أن يحسم الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف متولي وطاهر من دخول قائمة مباراة المحلة المقرر لها بعد غد، الأربعاء، في الدوري بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال أبو عبلة فى تصريحات عقب فوز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، "طاهر يشعر بآلام فى العضلات وسيتم إعادة تقييمه مرة أخرى في الأيام المقبلة ، موضحاً أن محمود متولي فى حالة جيدة وسيشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي".

وواصل : الفترة المقبلة ستشهد عملية مداورة بين اللاعبين لتفادي التعرض للإصابة في ظل ضغط المباريات، وأكد أن هناك نظاما غذائيا يتبعه اللاعبون فى شهر رمضان وكذلك نظام آخر للنوم وذلك لتفادى الإصابات".