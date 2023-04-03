شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين مدربى الرخصة A لقيادة منتخبى 2005 و2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين المدربين المشاركين فى الدبلومة الأفريقية للرخصة التدريبية A من أجل اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 من بينهم، وطلب اتحاد الكرة من الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين تقييما شاملا عن جميع المدربين المشاركين فى الدورة الحالية ومطابقتها بالمعايير الموضوعة لاختيار المدربين.

ويشارك فى دورة الرخصة A ما يقرب من 25 مدربا ومدربة هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق، والموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، ودراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.