شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستقبل إنبى وعينه على الثلاث نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود نظيره إنبي فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل فريق إنبى اللقاء بعدما قفز للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

بينما يدرس أحمد أيوب، مدرب الحرس، البدء بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى وخط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، على أن يقود الهجوم فالانتاين ومصطفي زيكو وإيمانويل.

ويدخل الحرس المباراة بمعنويات كبيرة عقب التأهل على حساب المقاولون لربع نهائي كأس الرابطة، كما يرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة.

وفى المقابل يعول الجهاز الفني لفريق إنبي على الحالة النفسية الطيبة للاعبين بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري.