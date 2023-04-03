شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم الاثنين 3-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلي أمام سيراميكا فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، جمعها من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادي عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة.

من جهته عكف عكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

وفى مباراة أخرى، يستقبل فريق حرس الحدود نظيره إنبي فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدخل فريق إنبى اللقاء بعدما قفز للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

ويدرس أيوب البدء بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى وخط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، على أن يقود الهجوم فالانتاين ومصطفي زيكو وإيمانويل.

ويدخل الحرس المباراة بمعنويات كبيرة عقب التأهل على حساب المقاولون لربع نهائي كأس الرابطة، كما يرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة.

فى المقابل يعول الجهاز الفني لفريق إنبي على الحالة النفسية الطيبة للاعبين بعدما حقق الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري.