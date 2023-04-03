شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الداخلية المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري على ستاد السويس الجديد.

ويخوض فاركو مرانه الأخير ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تتوجه إلى السويس لدخول معسكر مغلق هناك.

وعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة أسوان التى أقيمت فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبى لعدم تكرارها فى مباراة الداخلية المقبلة.

ويستعيد فريق فاركو بقيادة طارق العشري جهود نجمه رامى صبرى مدافع الفريق في مباراة الداخلية بعد انتهاء الإيقاف ، وغاب اللاعب عن مباراة أسوان التي انتهت بالتعادل السلبى بعد تعرضه للطرد فى مباراة فاركو أمام الإسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى أيضاً.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح وأخيراً تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.