شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر للظهور مجدداً في الدوري المصري ، بعدما أنهى مبارياته الأفريقية بنجاح وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عقب تخطى عقبة الهلال السودانى بثلاثية دون رد.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022





موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوريويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.





نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوريويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.





موقف الأهلى فى جدول الدوريويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.