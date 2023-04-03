شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى بالدوري، حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ويعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

وأغلق فريق الكرة بالزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام المريخ السودانى التى أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة، أمام المصري البورسعيدى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة من الدوري.

وودّع الزمالك مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.