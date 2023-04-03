شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى الدوري الممتاز. ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية في هذه المباراة من أجل الحفاظ على قمة الدورى، التى يحتلها الأهلي برصيد 44 نقطة من 18 نقطة.

ويتدرب الأهلي بمعنويات عالية بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير أمس على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة فى ختام دور المجموعات، فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع.

على صعيد متصل، وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الشكر إلى جمهور الأهلي على هذا الحضور الكبير في مباراة الهلال السوداني، وقال: «هذه هي المرة الأولى التي أقود فيها الأهلي أمام هذا العدد من الجماهير ووسط هذه الأجواء الخيالية، التي استمتعنا بها كجهاز فني ولاعبين، وسط هتافات ومؤازرة هذا الجمهور العظيم، الذي كان له دور أساسي في حماس اللاعبين ودفعهم إلى تحقيق الفوز المستحق على الهلال وتقديم أداء قوي طوال المباراة».

وأضاف كولر، «استطعنا فى الشوط الثاني مواصلة السيطرة والتفوق على المنافس، وأن تغيير حسين الشحات أتى بثماره وسجل هدفين بأداء جيد»، مؤكدًا سعادته بتحقيق الفوز الذي يهديه إلى جماهير الأهلي العظيمة، وأوضح أن الأهلي في حاجة دائمة إلى مؤازرة جماهيره، متمنيًا أن يستمر هذا الحضور في المرحلة القادمة، وأن يحظى المشهد الذي ظهر عليه استاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير بسعادة المسئولين، ويسمحوا باستمراره، لأن كرة القدم في الأساس تلعب من أجل إسعاد تلك الجماهير.

وأشار كولر إلى أن الأهلي دخل مباراة الهلال بإصرار على تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، ولا بد أن يستغل الجميع هذه الدفعة الكبيرة للاستمرار على نفس الأداء، ولهذا لا بد أن نستعد جيدًا للمباراة القادمة أمام المحلة في الدوري مع الحفاظ على كامل تركيزنا، وأن هذا ما يجب أن نؤكده من الآن ، وعن الدور القادم في دوري أبطال إفريقيا قال كولر: «هناك قرعة وأتمنى أن نواجه أي فريق بجماهيرنا، والأهلي لا يخشى أحدًا، طالما كان في حالته وهذه هي طبيعة كرة القدم».