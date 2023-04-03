أحمد عيد عبد الملك: تاو والشحات أفضل لاعبي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن هدف كهربا مهاجم الأهلي في شباك الهلال السوداني، رائع للغاية، بعدما تسلم الكرة ووضعها بشكل رائع، مؤكدا بأن اللاعب يعيش في حالة تركيز شديدة، وحاليًا هو من أهم اللاعبين في القلعة الحمراء، ونال ثقة مارسيل كولر المدير الفني.

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وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "مشاركة كهربا أمر إيجابي بالنسبة للزمالك، لأن تألقه سوف يجعل اللاعب والأهلي يسددان الغرامة المالية".

وأضاف: "لم أتوقع أن يقدم كهربا هذا المستوى مع الأهلي بعدما غاب لفترات طويلة بسبب إيقافه عن اللعب".

وواصل: "فيريرا كان يريد التعاقد مع مروان عطية لصفوف الزمالك، وهو لاعب مميز في مركز 6 وتألق مع الاتحاد السكندري بشكل واضح في الموسم الماضي، وهو

الآن يسير بشكل جيد مع الأهلي وهو من أفضل اللاعبين في وسط الملعب".

وأكمل: "عمرو السولية ليس في أفضل حالاته فنيا، ورامي ربيعة ظهر بشكل جيد، ولديه خبرات كبيرة خصوصا أنه لاعب دولي وسبق ولعب أمام الجماهير".

وأضاف: "بيرسي تاو من أفضل اللاعبين في الأهلي، مع حسين الشحات، والجناح الجنوب إفريقي تألق بشكل واضح منذ لقاء صن داونز".

وأتم: "الأهلي لو واجه الترجي سيصعد لنصف النهائي في دوري ابطال افريقيا، أما مواجهة الرجاء والوداد ستكون صعبة للغاية على الفريق الأحمر".

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