ميدو يكشف تفاصيل رحيل إسماعيل يوسف عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تفاصيل رحيل إسماعيل يوسف عن منصبه كمدير كرة في القلعة البيضاء.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إسماعيل يوسف قرر عدم العمل في منصب مدير الكرة واختار منصب جديد في

إدارة كرة القدم بالنادي".



واختتم: "إسماعيل يوسف اتفق مع إدارة الزمالك على التواجد في منصب جديد بإدارة كرة القدم بالنادي".



واختتم: "هناك هيكلة لشركة كرة القدم في الزمالك خلال وقت".

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