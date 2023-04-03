شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق أسوان معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة سموحة على ملعبه، غدا الثلاثاء بالجولة 23 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

وحاول الجهاز الفني لفريق أسوان رفع درجة الاستعداد القصوى للاعبين، خاصة بعد التعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصرى الممتاز، ليرتفع رصيد اسوان للنقطة 26 في المركز 12.

ويدرس الجهاز الفني خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عمرو حسام، والدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي، والوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا، والهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – إيفونا".

وحذر أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الجنوبي، اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام فاركو، مشددا على أهمية الفترة المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سموحة غدا الثلاثاء، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والعودة لسكة الانتصارات.