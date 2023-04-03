شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل للدور نصف النهائى بدورى كرة السلة رجال ويواجه الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره طلائع الجيش فى المباراة الخامسة التى جمعت الفريقين فى ربع نهائي بطولة الدورى بنتيجة 78/63، ليصعد للدور نصف النهائي بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى نصف النهائي أيام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 أبريل الجارى.

وفاز الزمالك فى أول مباراتين، ثم خسر المباراتين الثالثة والرابعة، فحسمت المباراة الخامسة الفريق الصاعد لنصف النهائى.

ووفقا لجدول نصف نهائي بطولة الدورى من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك والاتحاد السكندرى مع سموحة.