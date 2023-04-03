الشعيب يضمن البقاء في دوري الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فريق الشعيب الأول لكرة القدم بمحافظة حريملاء البقاء رسميا في الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية، بعد انتصاره بهدف دون مقابل أمام المتصدر فريق النجمة بطل المجموعة الثانية، بعد أن سجل الهدف عن طريق محمد الحسن ضمن الجولة الـ29 من البطولة.وقد أدى الفريق أداء بطوليا خلال المباراة، ورفع الشعيب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق الصقور.

وقال المحاضر الآسيوي المدرب الوطني لفريق الشعيب الكابتن خالد الطمرة: «تكللت الجهود المبذولة من الجميع بالفوز على المتصدر، والعبور إلى بر الأمان وضمان البقاء، شكرا للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين، وزملائي اللاعبين الأبطال بهذا المستوى الرائع، يستاهلون أهالي حريملاء‬، وجماهير نادي الشعيب الأوفياء».

يذكر، أن نادي الشعيب قد تعاقد مع المدرب خالد الطمرة قبل انطلاق الجولة الـ23 من البطولة، ليقود الفريق إلى بر الأمان ويضمن البقاء رسميا في دوري أندية الدرجة الثانية.