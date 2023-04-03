شكرا لقرائتكم خبر الشعيب يضمن البقاء في دوري الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المحاضر الآسيوي المدرب الوطني لفريق الشعيب الكابتن خالد الطمرة: «تكللت الجهود المبذولة من الجميع بالفوز على المتصدر، والعبور إلى بر الأمان وضمان البقاء، شكرا للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين، وزملائي اللاعبين الأبطال بهذا المستوى الرائع، يستاهلون أهالي حريملاء، وجماهير نادي الشعيب الأوفياء».
يذكر، أن نادي الشعيب قد تعاقد مع المدرب خالد الطمرة قبل انطلاق الجولة الـ23 من البطولة، ليقود الفريق إلى بر الأمان ويضمن البقاء رسميا في دوري أندية الدرجة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشعيب يضمن البقاء في دوري الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.