شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأكثر حصدا للنقاط في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن كسب ضيفه الخليج بنتيجة 2-0 مساء أمس الأول، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، بات وصيف العالم أكثر فريق حصدا للنقاط في رمضان بتاريخ دوري المحترفين، .

ووصل الهلال للنقطة الـ34 من 13 مباراة خاضها في رمضان بعهد المحترفين منذ بدايته موسم 2008.

وتجاور الزعيم رقم الاتحاد الذي توقف رصيده عند 32 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط في رمضان.

لعب الهلال في رمضان 13 مواجهة فاز في 11 وتعثر مرتين فقط، عندما تعادل وخسر أمام هجر والفتح على التوالي، في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012-2013.

وقاد أوديون إيغالو فريقه الهلال للفوز على الخليج (2-0)، بعد أن سجل في الدقيقة الـ39 و(45+6) من ركلة جزاء.

وبذلك الفوز، وصل الهلال إلى النقطة الـ42 في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ15.

وتبقى للهلال مباراة مؤجلة واحدة أمام الفيحاء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ17 لدوري المحترفين.

وفي حال انتصار الزعيم، فإنه سيرفع عدد نقاطه إلى 45، ليزيح الشباب من المركز الـ3 بفارق نقطة، ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط، و4 نقاط مع الوصيف النصر.

الهلال بعد مواجهة الخليج

