الهلال الأكثر حصدا للنقاط في رمضان

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ووصل الهلال للنقطة الـ34 من 13 مباراة خاضها في رمضان بعهد المحترفين منذ بدايته موسم 2008.
وتجاور الزعيم رقم الاتحاد الذي توقف رصيده عند 32 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط في رمضان.
لعب الهلال في رمضان 13 مواجهة فاز في 11 وتعثر مرتين فقط، عندما تعادل وخسر أمام هجر والفتح على التوالي، في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012-2013.
وقاد أوديون إيغالو فريقه الهلال للفوز على الخليج (2-0)، بعد أن سجل في الدقيقة الـ39 و(45+6) من ركلة جزاء.
وبذلك الفوز، وصل الهلال إلى النقطة الـ42 في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ15.
وتبقى للهلال مباراة مؤجلة واحدة أمام الفيحاء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ17 لدوري المحترفين.
وفي حال انتصار الزعيم، فإنه سيرفع عدد نقاطه إلى 45، ليزيح الشباب من المركز الـ3 بفارق نقطة، ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط، و4 نقاط مع الوصيف النصر.
الهلال بعد مواجهة الخليج
- أكمل الهلال هيمنته على مبارياته ضد الخليج، محققا فوزه الـ8 بدوري المحترفين وحافظ على نظافة شباكه للمرة السابعة
- ثاني مرة يكسب فيها الهلال مباراة بعد فترة التوقف بالموسم الجاري، حين كسب لقاء الباطن بعد مونديال قطر بنتيجة 3-1.
- خسر الهلال مباراة التعاون بنتيجة 2-1، بعد فترة التوقف الأولى هذا الموسم في الجولة الـ5 من دوري روشن للمحترفين
- حقق الزعيم الفوز الـ4 على التوالي بكل المسابقات، والـ3 تواليا في دوري المحترفين
- حافظ الهلال على نظافة شباكه للمباراة الـ3 على التوالي، بعد مواجهات التعاون والاتفاق، وأخيرا الخليج
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