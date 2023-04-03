جيسوس على بعد خطوة من الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «abola» البرتغالية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي، ليتولى تدريب المنتخب السعودي بدلا من الفرنسي، هيرفي رينارد، الذي رحل لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس يعرف الكرة السعودية جيدا، إذ سبق له تولي تدريب نادي الهلال في موسم 2018 -19، وحصد صاحب الـ68 عاما كأس السوبر السعودي، محققا الفوز 19 مرة خلال 24 مباراة، قبل أن يرحل لقيادة نادي فلامينغو البرازيلي.

وأكدت الصحيفة، أن جيسوس مرشح أيضا لقيادة المنتخب البرازيلي، إلى جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي، الذي أعلن قبل ساعات رغبته في البقاء مع ناديه حتى نهاية عقده في 2024.

وكان جيسوس قد علق أخيرا على ارتباط اسمه بإمكانية توليه قيادة المنتخب البرازيلي، وقال إن أي مدرب يرغب في تدريب البرازيل، لكنه شدد على أن تركيزه مع فنربخشة، النادي الذي يرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن الأربعاء 29 مارس، مغادرة رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، مشيرا في بيانه إلى أن المدرب طلب عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تمت تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد، وتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي التوفيق لرينارد في مسيرته القادمة.