5 أجانب يصعدون بمؤشر الاتحاد في روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما جميع الأجانب الموجودين حاليا في الدوري السعودي مهددون بالرحيل الصيف المقبل حال لم يقدموا الأداء المطلوب والمقنع للحفاظ عليهم وعدم استبدالهم، يمكن القول إن 5 من أجانب الاتحاد الـ 8 متواجدون حاليا في منطقة الأمان، أي أن استمرارهم

مع الفريق للموسم المقبل شبه مؤكد، حيث يشكلون الهيكل الأساسي للاتحاد هذا الموسم، فالخماسي الأجنبي له دور رئيس في وصول الفريق للصدارة وقتاله للفوز بلقب الدوري السعودي.

وحال رفع الحظر عن العميد بعد انقضاء عقوبة منع التسجيل الصادرة من غرفة فض المنازعات على خلفية قضية التسجيلات ربما يشهد الفريق تغيير لثلاثة من لاعبيه الأجانب لا تزال مستوياتهم متذبذبه، وهم هيلدر كوستا وطارق حامد وبرونو هنريكي.

المصري أحمد حجازي

المدافع المصري أحمد حجازي يقود هذا الخماسي، إذ من المستحيل التفكير في التخلي عنه بعد بصمته المهمة على الفريق داخل وخارج الملعب وحمله شارة القيادة هذا الموسم، بجانب مستواه الفني الثابت وقيادته الدفاع بامتياز ليكون الأقوى في دوري روشن.

البرازيلي جروهي

حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي أيضا لا مجال للحديث عن رحيله بعد أدائه المذهل مع الاتحاد ودوره الكبير في تصدر جدول الترتيب، واستطاع كسر العديد من الأرقام في حراسة المرمى، ويعتبر مركز الأمان للفريق خلال منافسات دوري روشن.

البرازيلي رومارينهو

هداف الاتحاد التاريخي على صعيد الأجانب، وصاحب الأداء الثابت والأهداف الحاسمة. يشكل تواجده في تشكيلة العميد سلاحا فتاكا للعميد من خلال تحركاته أمام مرمى الخصوم، وشارك مع الاتحاد في161 مباراة في كل المسابقات حتى الآن، وسجل 83 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

المغربي عبدالرزاق حمدالله

النجم المغربي نجح في تسجيل الهدف رقم 700 في تاريخ الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.

كما نجح حمد الله في تسجيل الهدف رقم 15 له هذا الموسم ببطولة دوري روشن للمحترفين، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

عبد الرزاق سجل الهدف رقم 19 له هذا الموسم 2022-2023 مع نادي الاتحاد، بواقع 15 هدفا في دوري روشن، وهدف واحد بكأس خادم الحرمين الشريفين و3 أهداف في كأس السوبر.

ورفع النجم المغربي رصيده من الأهداف مع نادي الاتحاد إلى 32 هدفا، في 36 مباراة بجميع البطولات التي شارك فيها.

إدارة العميد جددت أخيرا عقد الساطي مما يعني أن استمراره مضمون في جدة الموسم المقبل.

البرازيلي كورونادو

الاتحاد حسم عمليا بقاء إيجور كورونادو بتجديد عقده أخيرا لمدة موسمين ليبقى في الفريق حتى 2025.

وقال المركز الإعلامي للنادي حينها «مجلس الإدارة حريص على استمرار نجوم الفريق وتعزيز صفوفه بشكل مستمر ليحافظ على وضعه في قمة المنافسة وتحقيق البطولات دائما».

وكان كورونادو انضم للاتحاد في صيف 2021 من الشارقة الإماراتي، وساعد الفريق السعودي على الفوز بكأس السوبر السعودية 2022، إضافة إلى وصافة الدوري السعودي الموسم الماضي خلف الهلال.

منطقة الخطر

- هيلدر كوستا المعار من ليدز يونايتد:

كوستا جاء بطلب من المدرب نونو سانتو لكنه لم يقدم الأداء المطلوب وخذل مدربه كثيرا، ولذا قضى جل الموسم خارج قوائم المباريات أو على مقاعد البدلاء، ولم يلعب إلأ في الحالات الطارئة ولم يستغل أي فرصة سنحت له.

بالتأكيد سيعود لناديه الإنجليزي بعد انتهاء إعارته ولن يقوم الاتحاد أبدا بتحويل الإعارة إلى انتقال نهائي.

- طارق حامد وبرونو هنريكي:

اللاعبان اللذان لا يمكن التنبؤ بمستقبلهما الآن، إذ يقدمان أداء قويا في وسط الملعب لكن في نفس الوقت هناك العديد من العوامل التي ترجح رحيلهما بنهاية الموسم.

أول تلك العوامل عمر اللاعبين، فالمصري وصل لعامه الـ34 ، فيما البرازيلي يصغره بعام واحد فقط، وثانيها أن الاتحاد يهدف لضم لاعبي وسط أكثر من الهجوم والدفاع.