يد الخليج تصطدم بسطوة النور

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وستنطلق 3 مواجهات عند الـ9:00 مساء، إذ يتواجه في الدمام على الصالة نفسها، الصفا مع الهدى، اللذان يقفان في الترتيب الرابع والخامس بـ20 نقطة لكل منهما، ويدخلان المواجهة برغبة الانفراد بالمركز الرابع المؤهل لبطولة النخبة، ويلتقي القارة مع مضر على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف الزلفي على صالته بالزلفي نظيره المحيط.
وتستكمل مواجهات الجولة غدا الثلاثاء، بإقامة مواجهتين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، إذ يستضيف في المواجهة الأولى الترجي نظيره الأهلي، ويلتقي في الثانية فريقا الابتسام والوحدة.
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