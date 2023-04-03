يد الخليج تصطدم بسطوة النور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق منافسات الجولة الـ16 من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023، اليوم، بإقامة 4 مواجهات، والتي ستشهد مباراة القمة بين الخليج والنور عند الـ11:30 مساء على صالة وزارة الرياضة بالدمام، إذ يتشارك الفريقان مع مضر صدارة الترتيب بـ26 نقطة، ويسعى كلاهما إلى خطف نقطتي المواجهة.

وستنطلق 3 مواجهات عند الـ9:00 مساء، إذ يتواجه في الدمام على الصالة نفسها، الصفا مع الهدى، اللذان يقفان في الترتيب الرابع والخامس بـ20 نقطة لكل منهما، ويدخلان المواجهة برغبة الانفراد بالمركز الرابع المؤهل لبطولة النخبة، ويلتقي القارة مع مضر على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف الزلفي على صالته بالزلفي نظيره المحيط.

وتستكمل مواجهات الجولة غدا الثلاثاء، بإقامة مواجهتين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، إذ يستضيف في المواجهة الأولى الترجي نظيره الأهلي، ويلتقي في الثانية فريقا الابتسام والوحدة.