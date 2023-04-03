شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد لنصف نهائي دورى السلة ويواجه الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره طلائع الجيش فى المباراة الخامسة التى جمعت الفريقين فى ربع نهائي بطولة الدورى بنتيجة 78/63 ، ليصعد لنصف نهائي البطولة .

ومن المقرر ان يلتقى الزمالك مع الاهلى فى نصف النهائي ايام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 ابريل الجارى.

وفاز الزمالك فى أول مباراتين ثم خسر المباراة الثالثة والرابعة، فحسمت المباراة الخامسة الفريق الصاعد لنصف النهائى.

ووفقا لجدول نصف نهائي بطولة الدورى فمن المقرر أن يلتقى الاهلى مع الزمالك والاتحاد السكندرى مع سموحة.