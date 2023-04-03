شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يضع برنامجا خاصا لـ مابولولو ومحمد الصالح لتجهيزهما لمباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، برنامجا خاصا للأنجولى مابولولو والفلسطينى محمد الصالح، ثنائى سيد البلد لتجهيزهما لمواجهة فيوتشر المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب زوان في تجهيز ثنائى زعيم الثغر بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبات بلادهما والانتظام في التدريبات الجماعية، خاصة أنهما من العناصر المهمة في صفوف سيد البلد ويعتمد عليهما المدير الفني في المباريات.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

في سياق مختلف نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم هشام صلاح، أحد أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري المصري، وتوجت مجهودات اللاعب وأدائه المتميز فى الفترة الماضية بانضمامه لصفوف المنتخب القومى المصرى في تجمعه الأخير.

ووافق هشام صلاح، الظهير الأيمن، على تمديد تعاقده لمدة خمس مواسم قادمة مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التى عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربى زوران، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.