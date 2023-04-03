شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد خالد رضا ويفتقد جهود على فوزى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة تامر مصطفى خدمات مدافعه خالد رضا، بينما يفتقد جهود على فوزى، الظهير الأيمن أمام حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعافى خالد رضا من الإصابة التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، وكانت عبارة عن التهابات في وتر إيكيليس ليصبح اللاعب جاهزا لمواجهة حراس الحدود، بينما يغيب على فوزى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان فريق إنبى قد حقق الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق إنبى عن طريق أحمد "أوفا" في الدقيقة 14، وعزز مروان داود بالهدف الثانى في الدقيقة 61، بينما أحرز كريم بامبو هدف فريق البنك الأهلى الوحيد في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 17 محتلا المركز السادس عشر.

وحصد مروان داود، لاعب فريق إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك عقب الأداء الجيد وإحرازه هدف الفوز لفريقه وحصد الثلاث نقاط.