شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: أحمد الشناوى سبب تأهل بيراميدز وفيوتشر قدم حالة محترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الفريق قدم حالة محترمة، سواء في أفريقيا أو في الدوري المصري، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف والخروج من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ماهر، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى: "ننافس أقوى فريقين في أفريقيا بيراميدز والجيش الملكي والقادم أفضل بالنسبة للفريق".

وأضاف المدير الفني لـ فيوتشر: "أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز هو السبب الرئيسي في تأهل بيراميدز وأحمد رفعت غير جاهز ليؤدي 90 دقيقة كاملة".

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ 11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى، وودع فيوتشر وأسكو كار البطولة.

سجل هدفى بيراميدز، على جبر فى الدقيقة 15 بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 53 نجح عبد الله السعيد فى إضافة الهدف الثانى لفريقه، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل أحمد عاطف هدف تقليص الفارق مع فيوتشر.

ويغيب عبد الله السعيد عن مواجهة بيراميدز فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة صفراء فى مواجهة فيوتشر، وهى البطاقة الصفراء الثالث والتى يغيب على اثرها اللاعب عن لقاء ربع النهائى.

وشهد الشوط الثانى توقف المباراة لعدة دقائق بسبب اشتباك بين الجهازين الفنيين لبيراميدز وفيوتشر، وتلقى فى النهاية عامل المهمات ببيراميدز البطاقة الحمراء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد يحيى و محمود شعبان ومحمد عبد الحميد وهشام محمد وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف وعمر السعيد وأحمد رفعت.