شكرا لقرائتكم خبر عن باشيكو: قدمنا مباراة عظيمة أمام فيوتشر.. وهدفنا التتويج بالكأس على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي جايمي باشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور ربع النهائي، موضحا أن الفوز مستحق وبيراميدز استحق الانتصار وحصد الثلاث نقاط والتواجد في المرحلة المقبلة، مؤكدا قوة فيوتشر وكذلك الجيش الملكي وصدق توقعه بأن تحسم المجموعة والتأهل بالأهداف والمنافسة ستظل بين الفرق الثلاثة حتى آخر لحظة.

وقال باشيكو، خلال المؤتمر الصحفي، إن بيراميدز قدم مواجهة عظيمة في مواجهة فيوتشر وكان الأفضل في كل شيء، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين في الفترة الماضية، ومع عودة المصابين أصبحت الأمور أفضل بكثير وموجها التحية للاعبين على مستواهم الرائع في المباراة، ومطالبا إياهم بضرورة الاستمرار في تقديم ذات المستوى في اللقاءات المقبلة واللعب على البطولة.

وأكد باشيكو، أن الفريق بعد أيام أمامه مواجهة قوية في الدوري أمام المقاولون العرب، وبعدها بأيام هناك مباراة على لقب كأس مصر أمام الأهلي ومن الضروري التركيز على مباراة ثم الأخرى، وبعد المقاولون يبدأ التحضير للقاء الأهلي المهم والذي يأمل النادي في الفوز به وتحقيق أول بطولة في تاريخه وتتويج المشوار الرائع في الفترة الماضية.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ 11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى، وودع فيوتشر وأسكو كار البطولة.

سجل هدفى بيراميدز، على جبر فى الدقيقة 15 بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 53 نجح عبد الله السعيد فى إضافة الهدف الثانى لفريقه، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل أحمد عاطف هدف تقليص الفارق مع فيوتشر.